وفاة الفنان ميمون الوجدي أحد رموز الراي المغربي

أعلن كمال الوجدي، شقيق الفنان المغربي الكبير ميمون الوجدي، وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض.

وكتب كمال في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”: “أخي ميمون الوجدي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويُعتبر الفنان الذي رحل عن عمر ناهز الـ68 عاما من أوائل رموز فن الراي، في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وقد حقّ شُهرة واسعة في الدول المغاربية، في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

ومن أبرز أعماله الفنية التي نالت نجاحًا باهرا في فترة التسعينيات “مرجانة” و”معاك نتي” و”سولوه”، وغيرها من الأعمال الفنية التي تركها الفنان لتكون إرثا شاهدا على فترة ثرية في مشواره الفني.

وكان ميمون الوجدي، من الفنانين الذين عاصروا فترة بداية صعود فن الراي، في فرنسا وكل أوروبا مع الشاب خالد، والشاب مامي، وغيرهم من رموز هذا الفن الذي وصل العالمية.

وتناولت أعمال الوجدي قضايا الشعوب وما كانت تعانيه من إرهاب وهروب من الواقع “الهجرة غير القانونية”، إضافة إلى إحياء التراث عبر أغاني بإيقاع معاصر وجديد.

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