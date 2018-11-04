منوعات

وفاة مكتشف النجوم “بروس لي وجاكي شان”

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع العالم رايموند تشو واحد من أعلام الانتاج السينمائي وكتشف النجوم العالمية عن عمر يناهز 91 عاما

تشو هو الشخص الذي اكتشف الفنان الشهير “بروس ولي” في عام 1971، وأخرجه من العمل المحلي إلى النجومية العالمية

وفي الثمانينيات قام بتبني نجم جديد يُدعى “جاكي شان” ليصبح واحدا من العلامات التجارية السينمائية حتى يومنا هذا

تشو شارك أيضا في ثلاثة أجزاء من السلسلة الشهيرة ” سلاحف النينجا ” وله أكثر من 600 عمل قبل أن تفلس شركته في العام 2007 ويتقاعد من المهنة التي جعلته واحدا من أهم الشخصيات في بلاده

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك