وفاة مكتشف النجوم “بروس لي وجاكي شان”

ودع العالم رايموند تشو واحد من أعلام الانتاج السينمائي وكتشف النجوم العالمية عن عمر يناهز 91 عاما

تشو هو الشخص الذي اكتشف الفنان الشهير “بروس ولي” في عام 1971، وأخرجه من العمل المحلي إلى النجومية العالمية

وفي الثمانينيات قام بتبني نجم جديد يُدعى “جاكي شان” ليصبح واحدا من العلامات التجارية السينمائية حتى يومنا هذا

تشو شارك أيضا في ثلاثة أجزاء من السلسلة الشهيرة ” سلاحف النينجا ” وله أكثر من 600 عمل قبل أن تفلس شركته في العام 2007 ويتقاعد من المهنة التي جعلته واحدا من أهم الشخصيات في بلاده

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