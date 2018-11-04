5 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الجيوب الأنفية

تنشأ مشكلات الجيوب الأنفية عندما يتراكم الكثير من المخاط في التجاويف الأنفية الخلفية، مما يتسبب بتورمها أو إصابتها بالالتهابات، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو.

وتحدث معظم مشاكل الجيوب الأنفية بسبب الفيروسات التي لا يمكن للمضادات الحيوية علاجها، غير أن مجموعة متنوعة من الطرق الطبيعية يمكن أن تحدث فرقاً ملحوظاً في علاج التهابات الجيوب الأنفية، وهذه هي أبرزها، وفق ما نشره موقع “webteb”.

– استخدام المياه الحارة والبخار

إن استنشاق البخار يساعد على تهدئة نسيج الجيوب الأنفية ويعطي شعوراً بالراحة. وينصح الأطباء بالوقوف داخل الحمام وتشغيل “الدوش” حتى يتصاعد البخار، كما يمكن للمريض الاستلقاء على السرير ووضع منشفة دافئة على الأنف والوجنتين.

– ري الجيوب الأنفية

الري الأنفي هو في الأساس طريقة يستخدم فيها محلول من المياه المالحة، لمحاربة الجراثيم والمخاط في الممرات الأنفية. وقد وجد عدد قليل من الدراسات بأن الري يمكن أن يخفف من أعراض الجيوب الأنفية.

ويؤكد الخبراء على أهمية استخدام الماء المقطر أو المعقم، لتجنب إمكانية دخول أي طفيليات في ممرات الجيوب الأنفية.

– اليوجا

يمكن أن تساهم تمارين اليوجا باستنزاف المخاط من ممرات الجيوب الأنفية، كما تقول معالجة اليوجا الأمريكية ليزلي كازادي. وتنصح ليزلي بالاستلقاء على الأرض أو السرير ورفع الرأس إلى الأعلى والاسترخاء لمدة 30 دقيقة حتى يشعر المصاب بالراحة.

– استخدام أنزيم بروميلين

بروميلين هو خليط من الإنزيمات الموجودة في نبات الأناناس الذي يباع كمكمل غذائي يمكنك الحصول عليه كمسحوق، أو كريم، أو قرص، أو كبسولة. ووفقا لبحث نشر في مجلة “Laryngoscope”، فقد تم دراسة تأثير البروميلين على التهاب الجيوب الأنفية وتبين بأنه فعال في التخفيف من حدة الالتهابات الأنفية

– مكون الكيرسيتين

يحتوي البصل والتفاح والشاي الأخضر على مكون نباتي طبيعي يدعى كيرسيتين الذي يعتبر من أكثر مضادات الأكسدة فاعلية. وقد ثبت بأن الكيرسيتين يساهم بشكل فعال في التخفيف من أعراض الجيوب الأنفية. وينصح الأطباء بتناول 500 ملغ منه ثلاث مرات في اليوم.