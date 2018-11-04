جفاف الفم يدل على الإصابة بهذا المرض

يُعد التهاب المفاصل الروماتويدي من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في وقتنا الحالي، وتشمل أعراضه تورماً وآلاماً في المفاصل، وارتفاع حرارة المنطقة المصابة وإحمرارها.

ووجدت العديد من الدراسات بأن جفاف الفم المستمر يمكن أن يكون مؤشراً على احتمال الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي المزمن، والذي يعاني المصابون به من ضعف في مناعة الجسم.

ويقول العلماء بأن التهاب المفاصل الروماتويدي يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة “سجوجرن”، وهي حالة تتسبب باضطراب في المناعة الذاتية وجفاف في الفم والعينين.

وبحسب مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية فإن جفاف الفم الناجم عن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عادة ما يتسبب بانخفاض ملحوظ في حاسة التذوق ويؤثر سلباً على صحة الفم والهضم، لنقص نسبة اللعاب الذي يحتوي على مركبات مضادة للبكتريا تمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة.

ووفقاً لهيئة الصحة البريطانية، فإن متلازمة “سجوجرن” تؤثر على إنتاج السوائل في الجسم ما يؤدي إلى التعب وجفاف في الجلد والمناطق التي تنتج السوائل في الجسم.

إضافة إلى ما سبق، فقد أظهرت الدراسات بأن التهاب المفاصل الروماتويدي قد يؤثر على صحة الرئتين والقلب والعينين، بحسب ما ورد في صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.