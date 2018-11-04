5 أطعمة صحية تخلصك من الشعور بالتعب اليومي

التغذية المتوازنة هي الخطوة الأولى للحفاظ على جسم رشيق وصحي، فلا تدع ازدحام يومك، ينسيك الاهتمام بصحتك ويضعف مناعته، ويتطلب من الفرد الانتظام على أداء العديد من السلوكات، كممارسة التمارين الرياضية، والتغذية الصحيحة التي تعتمد على الأطعمة الصحية، كونها تلعب دوراً مهماً في بناء الجسم.

لذا من الضروري للحفاظ على صحتك تناول الأطعمة المضادة للإجهاد وغنية بالماغنيسيوم والفيتامينات والحديد، وهذه هي أبرزها وفق ما نشره موقع “TOP SANTE”.

– السبانخ

يحتوي السبانخ على الكثير من الماغنيسيوم، وهو أمر ضروري لإنتاج الطاقة من خلايا الجسم. إضافة إلى ذلك، يعد مصدر للفيتامينات ب والتي تسهم في الأداء السليم لجهاز المناعة وضروري للحوامل.

– البقدونس

يقدم البقدونس جرعة جيدة من الطاقة إلى الجسم بفضل محتواه من الحديد، ويمد الجسم بالطاقة اللازمة.

– الزنجبيل

هذا النبات ذو مذاق فريد ومُعطر مليء بالمنافع للجسم، عندما تكون الطاقة منخفضة في الجسم، قم بإعداد شاي الزنجبيل.

– الجينسنج

يساعد هذا الغذاء الصحي الفرد على العمل البدني والتركيز الفكري.

– الشاي الأخضر

هذا الشاي غني بفيتامين سي، يقلل من التعب خلال النهار. كما أنه حليف التخسيس الحقيقي، إذا ينصح بشرب أكواب عدة خلال النهار.