7 مهارات تضمن لك عملية بيع ناجحة‎.. فن إتقان العلاقات

ما الذي يتبادر إلى ذهنك عند سماع جملة مهارات البيع؟ بعض الناس تربط هذه الكلمات بـ “التلاعب، ومطاردة الناس في الشوارع، والقدرة على الحديث بسرعة”، لكن هذه الصور عكس مهارات البيع الجيدة، وإتقان مهارات البيع جزء أساسي من النجاح في حياتك.

ولمساعدتك على أن تكون أكثر نجاحا في عمليات البيع، إليك 7 مهارات عليك امتلاكها.

1- أن تكون مستمعا جيدا

يمتلك الناس أذنين وفم واحدة، وهي إشارة إلى أن الاستماع والإنصات الجيد أكثر فائدة من الحديث، استمع إلى أهداف الناس من حولك، عندئذ فقط ستكون قادرًا على العثور على الإجابات الصحيحة.

2- التواصل

أن تكون بائعًا جيدًا يعني أنك على تواصل جيد مع من حولك، راقب من تحاوره، إذا كان الشخص يتحدث ببطء، يجب عليك إبطاء خطابك، لم؟ لأن أوجه التشابه تربط الناس.

3- القيمة أولًا

الناس يعشقون أن يكون هناك قيمة ما فيما سيشترونه، أعطِ لمنتجك قيمة ولتكن الثراء أو النجاح، اربط منتجك بسبل تحسين حياة الآخرين وستصبح ناجحًا.

4- تخيل النتيجة النهائية

وجود صورة الشيء الذي ترغب بتحقيقه في خيالك سيساعدك على العثور على الطرق المناسبة.

5- الرفض

واحدة من أصعب مهارات البيع التي يجب أن تتعلمها هو كيفية التعامل مع الرفض، عندما يُغلق 100 باب في وجهك، اذهب إلى الباب رقم 101 واطرقه بنفس حماس الباب الأول.

6- هل يحتاج إليك الناس؟

حتى لو كان لديك مهارات بيع استثنائية، فمن المستحيل أن تبيع زجاجة مياه لشخص موجود في جبال الألب، لكن حتمًا مجموعة من السياح العطشى في الصحراء لن يستغرق الأمر ثانية واحدة.

7- الناس يشترونك أولًا

حتى لو كنت تتقن كل مهارات البيع في هذا الكوكب ولم تكن لديك شخصية جذابة لن تبيع شيئًا، طور من نفسك بقراءة الكتب التحفيزية.

في النهاية عليك أن تدرك جيدًا أن إتقان مهارات البيع هو في الأساس فن إتقان العلاقات مع الناس من حولك.

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