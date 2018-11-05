3 قتلى جراء حريق في أحد مستشفيات “ريو”

لقي ثلاثة من كبار السنّ حتفهم أول من أمس، أثناء إجلائهم بعد اندلاع حريق دمّر جزءاً من مبنى ملحق بأحد أكبر مستشفيات ريو دي جانيرو، حسبما أفاد رئيس بلديّة المدينة البرازيليّة.

وقال مارسيلو كريفيلا للصحافيّين أمام أنقاض المبنى في غرب ريو: “لسوء الحظّ، توفي ثلاثة أشخاص خلال نقلهم إلى وحدة أخرى. ثلاثة أشخاص من المسنّين جدًا”. ولم تُحدّد السلطات بعد أسباب الحريق الذي تمت السيطرة عليه بعد ساعتين من اندلاعه.

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