بالبصمة.. “واتساب” يحميك من “الفضوليين”

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق الميزة الأهم في تاريخ التطبيق على الإطلاق، والتي من شأنها تغيير طريقة التعامل مع الرسائل بشكل تام.

وتقول التقارير أن شركة فيسبوك “المالك الرسمي لتطبيق واتساب”، تعمل حالياً على تطوير خاصية حماية لزيادة عنصر الأمان وحماية البيانات عند استخدام التطبيق.

حيث ستوفر خاصية واتساب الجديدة ميزة تمنع رؤية الرسائل أو قراءتها إلا بعد التحقق من هوية صاحب الهاتف، وذلك من خلال نافذة منبثقة تطلب التعرف على الوجه أو بصمة الأصبع.

ويعد الهدف من تطبيق هذه الميزة والتي وصفت بالأهم على الإطلاق التأكد من أن صاحب الهاتف والحساب الحقيقي هو فقط من يقرأ الرسائل.

ومن فوائد هذه الميزة أنها ستمنع الأصدقاء من التجسس وقراءة رسائل بعضهم البعض، كما أنها ستمنع سارقي الأجهزة من القدرة على الاطلاع على الرسائل.

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