عالج أعراض النزلة المعوية بطرق منزلية بسيطة

تعد الإصابة بالنزلة المعوية مؤلمة ومزعجة جداً خاصة إن أصيب بها الأطفال، فما هي أعراض النزلة المعوية، وكيف يمكن علاجها منزلياً؟ تعرف على كل هذا وأكثر من خلال المقال التالي.

ما هي النزلة المعوية؟

في البداية علينا أن نعرف ما هي النزلة المعوية (Gastroenteritis)، وكيف تصيب الإنسان؟

إن الإصابة بهذا المرض تأتي نتيجة مهاجمة فيروسات مختلفة للجهاز الهضمي، حيث تتمكن الفيروسات من الدخول إلى الجهاز الهضمي عن طريق الطعام الملوث وقلة النظافة في بعض الأحيان.

تبعاً لنوع الفيروس الذي أصابنا، تتحدد أعراض المرض، إلا أن أعراض النزلة المعوية تتمثل غالباً في:

الغثيان والقيء

الإسهال المائي (تعرف على التغذية في وجه الوقاية من الإسهال)

ألم في منطقة البطن

صداع

ألم في العضلات

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

عادة ما تستمر هذه الأعراض لفترة تتراوح ما بين يوم إلى عشرة أيام حسب نوع الفيروس المسبب للمرض.

كيف أقلل من حدة أعراض النزلة المعوية؟

إليك بعض النصائح التي تساعدك في التخفيف من ألم وحدة أعراض النزلة المعوية:

شرب كمية مناسبة من السوائل

إن تناول السوائل يعد أمراً بالغ الأهمية عند الإصابة بالمرض، فأعراض النزلة المعوية تؤدي إلى فقدان جسمك الكثير من السوائل سواء عن طريق الإسهال أو القيء أو التعرق، وهنا تكون معرضاً لخطر الإصابة بالجفاف الذي قد يهدد حياتك.

في حال واجهت مشكلة في إبقاء السوائل داخل جسمك قم بشرب كميات قليلة منها بشكل منظم أو مضغ مكعبات من الثلج.

ولكن، يجب أن تتجنب شرب الكافيين كونه مادة مدرة للبول، تفاقم فقدانك للسوائل كما تقلل جودة نومك، وتجنب الكحول أيضاً فهي تعمل على تهيج معدتك.

تناول الطعام المناسب

عند الإصابة بالنزلة المعوية وبسبب أعراض المرض يكون من من الصعب إبقاء الطعام في المعدة، ولكن لا تجبر نفسك على تناول الطعام إن كان هذا الأمر يسبب لك الغثيان. في هذه الحالة المرضية قد تكون حمية برات (BRAT diet) الأنسب لك، فهي تتكون من اغذية سهلة الهضم وتحتوي العديد من الكربوهيدرات التي تمدك بالطاقة اللازمة وتجدد المواد الغذائية التي فقدتها نتيجة الإسهال والقيء.

وفي المقابل عليك تجنب تناول الأغذية والأطعمة التالية:

1- منتجات الألبان: بالطبع، لا يعاني الجميع من مشاكل مع منتجات الحليب عند إصابتهم بالنزلة المعوية، ولكنها قد تكون صعبة الهضم.

2- الألياف: فأنت لست بحاجة إليها نظراً لحركة الأمعاء السريعة وإصابتك بالإسهال.

3- الدهون: تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمالحة عند إصابتك بالنزلة المعوية.

4- الأطعمة الحارة: تجنبها تماماً خلال هذه الفترة، فهي تعمل على تهييج المعدة، وأنت لست بحاجة إلى هذا الان.

المصدر : طب ويب

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