“عملاق هواوي” يصدم مُستخدميه بـ”مشكلة مُحيّرة”

عانى عدد من مستخدمي هاتف هواوي “ميت 20 برو” من وجود خطوط خضراء حول إطار شاشة هواتفهم.

ووفقا لموقع “إنديان إكسبريس” تم اكتشاف هذا الخلل عند استخدام الهواتف في أماكن مظلمة تماما أو لدى وضع خلفيات داكنة أو سوداء اللون على هواتفهم.

وأشار الموقع إلى أن سبب المشكلة يكمن في احتراق بعض بيكسلات الشاشة أو ما يعرف بـ”ديسبلي بليدنغ” ما يتسبب باختفاء بعض البيكسلات وانطفائها واختراقها.

وأقرّت الشركة الصينية بالمشكلة مرجعة إيّاها لتصميم شاشات هاتفها الجديد الذي يتّسم بوجود حوافّ منحنية على أطراف الشاشات المرجّح تصنيعها لدى شركة “أل جي ديسبلي”.

ودعت هواوي المتضررين من المشكلة إلى التوجه إلى وكلائها المعتمدين أو فروعها لحلها في حال كانت تعيقهم عن استخدام هواتفهم بشكل طبيعي.

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