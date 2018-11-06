فيتناميّة تتوج بلقب “ملكة جمال الأرض”

تُوّجت المتسابقة الفيتنامية فونغ خان نغوين البالغة 23 سنة بلقب «ملكة جمال الأرض 2018». وتعتبر فونغ أول فيتنامية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة التي أقيمت في «مجمع مول آسيا أرينا» في عاصمة الفيليبين مانيلا.

وتدرس فونغ التسويق وتتحدث الإنكليزية والفيتنامية بطلاقة، وقد تحدثت في الفيديو التقديمي لها عن مشروع بيئي للحفاظ على نهر الميكونغ الذي يقع في جنوب فيتنام.

يذكر أن مسابقة «ملكة جمال الأرض» هي الأحدث في مسابقات الجمال الدولية. وتتميز بأن جميع المشاركات فيها يقدمن مشاريع بيئية. كما تعتبر مسابقة «ملكة جمال الأرض» ضمن المسابقات «الأربع الكبرى»، جنباً إلى جنب مع «ملكة جمال الكون» و «ملكة جمال العالم» و «ملكة جمال الأمم».

وأقيمت فعاليات مسابقة “ملكة جمال الأرض 2018” يوم السبت 3 نوفمبر في مجمع مول آسيا أرينا في عاصمة الفلبين مانيلا، برعاية الأمم المتحدة، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا بقضايًا الحفاظ على البيئة وما تواجه الإنسانية من مخاطر.