بعد فضيحة “فيسبوك” الأخيرة.. رسائلك الخاصة ستطرح للبيع بهذا السعر

تعرّض عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لسرقة عدد كبير من الحسابات في الفضيحة الأخيرة، وصل إلى 90 مليون حساب، ورغم استعادة الشركة لهذه الحسابات، إلا أن الخطر لم يزل بعد.

تقارير إخبارية جديدة، أكدت أن المتسللين سرقوا رسائل خاصة من عشرات الآلاف من حسابات الفيسبوك، وهم الآن يقومون ببيعها، لتكون بذلك أوسع عمليات الابتزاز في التاريخ.

تقول تقارير هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، التي عثرت على إعلان لبيع تفاصيل رسائل 120 مليون حساب على “فيسبوك”، إن المتطفلين يبيعون الدخول إلى الرسائل مقابل 10 سنتات أمريكية لكل حساب.

ونُشر الإعلان على منتدى عبر الإنترنت، بواسطة مستخدم يدعى”FBSaler”، قال فيه: “نحن نبيع معلومات شخصية لمستخدمي فيسبوك، تتضمن قاعدة بياناتنا 120 مليون حساب”.

وكدليل على صدق نواياه، نشر “FBSaler” المجهول، 81 ألف حساب لمستخدمي فيسبوك ورسائلهم الخاصة، وتضمنت المشاركة 176 ألف حساب إضافي تحتوي على معلومات أكثر عمومية، مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.

ولا يقتصر الاختراق على دول مثل “روسيا، وأوكرانيا”، بل شمل المستخدمين في كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والبرازيل.. وأماكن أخرى كذلك، وتشتمل الرسائل على دردشات وشكاوى في أمور خصوصية، كما كشفت إحدى الرسائل المنشورة من روسيا “مراسلة حميمة بين اثنين من العشاق”.

ولا توجد حاليًا طريقة لمعرفة ما إذا كنت قد وقعت في فخ هذا الاختراق الأخير لقاعدة بيانات “فيسبوك” أم لا، ولكن كما هو الحال دائمًا، فإن أفضل نصيحة هي استخدام كلمات مرور قوية، وكن حذرًا من الرسائل التي تقوم بإرسالها، وتجنب استخدام “فيسبوك” على شبكات “WiFi” العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية