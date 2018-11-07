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 تحديث من “غوغل” سيقضي على مئات المواقع

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد شركة “غوغل” المالكة لمتصفح الإنترنت الضخم “غوغل كروم” لإطلاق نسخة مُحدّثة باسم “كروم 71″، ومن المتوقع أن تصدر نهاية ديسمبر القادم.

وحذرت الشركة العملاقة أصحاب المواقع الإلكترونية التي تحتوي على إعلانات تتضمن أي إساءات بأنّ التحديث المُنتظر سيقوم تلقائيا بالكشف عنها وحذف الموقع كاملاً.

وطالبت “غوغل” المشرفين على هذه المواقع بالإسراع بإزالة الدعايات المُسيئة قبل حلول شهر ديسمبر حتى لا يخسروا مواقعهم إلى الأبد، وفقاً لما ذكره موقع “فيرست بوست”.

يُذكر أن مئات المواقع الإلكترونية تعتمد على عائدات الإعلانات العشوائية وهو ما يُنبئ بموجة مُعارضة غاضبة في حال طبقّت الشركة الأميركية تحذيراتها نهاية ديسمبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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