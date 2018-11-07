لبشرة صافية دون شوائب في 15 دقيقة.. إليك وصفتين من الطبيعة

البشرة الصافية والخالية من الشوائب حلم الكثيرات، ورغم أن البعض يواجهن صعوبة في الحصول عليها بسبب كثرة التعرض للشمس، واستخدام المكياج، إلا أنه يمكن اعتماد خلطات طبيعية تُصفّي البشرة من الشوائب وتمنحها النضارة التي تحتاجها.. وإليك وصفتين من الطبيعة، للحصول على بشرة الأحلام التي تتمناها كل فتاة.

الزبادي بالعسل

المكونات:

– ملعقة كبيرة من الزبادي

– ملعقة كبيرة من العسل

– ملعقة كبيرة من ماء الورد

الطريقة:

– امزجي الزبادي والعسل وماء الورد جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

– طبقي الخليط على بشرتك واتركيه مدة 15 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

اللوز والشوفان

المكونات:

– 10 حبات من اللوز

– ملعقة كبيرة من الشوفان

– ملعقة صغيرة من العسل

– ملعقة صغيرة من الزبادي

الطريقة:

– انقعي اللوز في الماء مدة ليلة كاملة، وفي الصباح اطحنيها، ويمكنك إضافة الشوفان لها ثم العسل ثم الزبادي.

– اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج معا.

– طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

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