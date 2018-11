بيض ومُهرة وطائرة خاصة.. أغرب هدايا تلقتها الفنانات من أزواجهن

هدايا الأزواج لزوجاتهم مهما كانت بسيطة، تظل تحمل ذكرى مميزة وقريبة إلى القلب، لكن الفنانات لهن وضع خاص، وكثيرًا ما تثرن حسد النساء باهتمام أزواجهن في كل المناسبات بتقديم هدايا غريبة كانت أو باهظة الثمن، وهذه أبرزها:

1- مهرة وميكروفون مطلي بالذهب:

نشرت الفنانة بلقيس فتحي، فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، تظهر فيه هدية زوجها رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، وهي عبارة عن ميكروفون مطلي بالذهب، وفي مرة أخرى فاجأها بإهدائها مهرة من سلالة نادرة.

2- دراجة نارية:

تلقت الفنانة ساندي التونسية هدية غريبة من زوجها رجل الأعمال علي السيد، وشاركت جمهورها بصورة نشرتها على “إنستقرام”، وكانت عبارة عن دراجة نارية باللون السيموني.

3- طائرة خاصة:

فاجأ المنتج الكويتي عادل المسلم، زوجته المهرة البحرينية في عيد ميلادها بإهدائها طائرة خاصة، وعبّرت الأخيرة عن سعادتها لكونها أول فنانة عربية شابة تمتلك طائرة.

4- ساعة ماسية ورحلة إلى بريطانيا:

الفنانة الإماراتية أحلام، فوجئت بهدية عيد ميلادها السنة الماضية من زوجها مبارك الهاجري، حيث شاركت محبيها بمقطع فيديو على “إنستقرام”، يوضح الهدية التي كانت عبارة عن ساعة مطليّة بالذهب الأبيض ومرصّعة بالألماس وتُقدر بـ60 ألف دولار أميركي.

وفي عيد زواجهما الـ12، أعد “الهاجري” لزوجته مفاجأة أخرى، وهي حجز رحلة لهما إلى العاصمة البريطانية لندن.

🤗 @mubarakalhajri_q على فكره احووووووووووووووووبووووووووووووك😘تصفحوا الفيديوهات رجاءً

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on May 22, 2017 at 9:39pm PDT

5- بيض وفنجان قهوة:

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، شاركت جمهورها صورة عبر صفحتها على “إنستقرام”، بعد تلقيها مفاجأة طريفة من زوجها فريد رحمة، خلال إحدى رحلاتهما إلى نيويورك، وهي عبارة عن فطور أحضره لها يتكون من بيضتين مسلوقتين وفنجان قهوة.

