بالفيديو| “سامسونج” تكشف النقاب عن هاتفها القابل للطي!

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن نموذج أولي لهاتفها الذكي القابل للطي، وذلك خلال فاعليات مؤتمرها السنوي للمطورين “Samsung Developer Conference 2018” في سان فرانسيسكو.

ظهر النموذج الأولي وكأنه جهاز هاتف تقليدي عند طيه، مع توفيره شاشة بقياس 7.3 بوصة عند فتحه، ويمكن للهاتف تشغيل ما يصل إلى ثلاث تطبيقات في وقت واحد، باستخدام شيئ أطلقت عليه سامسونج اسم “Multi Active Window”.

كما يكشف هذا الشكل التصميمي عن شاشة أكبر مثل جهاز لوحي عند فتحها.

ووفق ما ذكر موقع “بي جي آر” التقني، يستخدم النموذج الأولي للهاتف تقنية عرض جديدة تمامًا قابلة للطي أطلقت عليها سامسونج “Infinity Flex”، والتي تسمح بدورها للمصنعين مثل سامسونج بإنشاء أجهزة جديدة وفريدة مثل الهاتف القابل للطي، الذي يصبح جهازًا مشابه للجهاز اللوحي مع شاشة أكبر عند فتحه، وتقول شركة سامسونج إن شاشة العرض متينة بدرجة كافية بحيث يمكن طيها مئات الآلاف من المرات.

وتقدم شاشة “Infinity Flex” مع واجهة المستخدم الجديدة كليًا One UI نوعًا جديدًا من تجربة المحمول، ما يتيح للمستخدمين القيام بأشياء لا يمكنهم فعلها باستخدام الهاتف الذكي العادي، حيث يتمتع المستخدمون الآن بهاتف ذكي بحجم صغير يكشف عن شاشة عرض غامرة من أجل المهام المتعددة ومشاهدة المحتوى.

وتسمح تجربة التطبيق بنقل المستخدم بسلاسة من الشاشة الأصغر إلى الشاشة الأكبر عند فتح الجهاز، كما يمكن للمستخدمين التصفح والمشاهدة والاتصال في وقت واحد باستخدام ثلاث تطبيقات نشطة على الشاشة الأكبر دون فقدان أي شيئ.

وقال المدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سامسونج، دي جيه كوه: “إن الشاشة القابلة للطي تضع حجر الأساس لنوع جديد من تجربة الهاتف المحمول. ونحن متحمسون للعمل مع المطورين على هذه المنصة الجديدة لتوفير قيمة جديدة لعملائنا”.

وإلى جانب الشاشة الجديدة القابلة للطي، أعلنت سامسونج أنها تعمل على الشاشات القابلة للتمدد والقابلة للدوران.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لتسويق المنتجات المحمولة، جوستين دينيسون: “إن سامسونج قادرة في غضون أشهر على بدء عملية الإنتاج الضخمة لشاشة Infinity Flex”.

ووفق تسريبات تقنية، يأتي الهاتف بشاشة قياس 7.3 بوصة، وسعة تخزين “512 جيجابايت”، بينما أشارت أخرى إلى أنه يتضمن ثلاث شاشات بحجم 3.5 بوصة لكل شاشة، مع بطارية منحنية من سامسونج بسعة تتراوح بين 3000 و 6000 ميلي/أمبير.