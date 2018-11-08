لهواة ألعاب الفيديو.. هذه أفضل ألعاب “إكس بوكس” لعام 2018‎

في الوقت الذي تستعد فيه عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت”، لطرح “ْْXbox one” ورفاقه “Xbox One S” و”Xbox One X”، يحتار الكثيرون في الاختيار بين الألعاب التي تتوافق مع الأجهزة الجديدة، ولأن الترفيه أصبح جزءًا من حياتنا فإليك أفضل ألعاب “Xbox” في العام 2018 ولن تحتاج إلى تغيير نسختها في المستقبل.

1- FORZA HORIZON 4:

تتصدر لعبة السباقات العالمية القائمة، وهي إحدى البطاقات الرابحة التي أصدرتها شركة “مايكروسوفت”، وتتيح لك اللعبة تغيير الظروف المناخية حيث تستطيع إظهار مهاراتك في أي مضمار تختاره.

2- CALL OF DUTY BLACK OPS 4:

هل تبحث عن واحدة من أفضل ألعاب “Xbox One” التي يمكنك شراؤها؟ لا تبذل جهدًا في المزيد من البحث فإن Call of Duty: Black Ops 4 بلا شك هي خيارك المثالي، وأصبحت اللعبة الآن تمتاز بالتركيز المتزايد على اللعب الجماعي، وهي أقل تقييدًا هذا العام، وتعد من أفضل ألعاب القتال على الإطلاق.

3- ASSASSIN’S CREED ODYSSEY:

هذه المرة الحرب في اليونان القديمة، فإذا أردت أن تسجل أسطورتك الخاصة، فأنت جزء من الأوديسة، والنسخة الجديدة تناسب أجهزة Xbox One و Xbox One X، ويمكنك إجراء الخيارات في اللعبة كي تؤثر على نتائج قصتك الفريدة، فأنت ستحارب المرتزقة وتصنع ملحمتك.

4- STARLINK: BATTLE FOR ATLAS:

خيار مثالي للاعبين الشباب وكبار السن على حد سواء، إنها لعبة مفتوحة، تستطيع أن تقاتل قراصنة الفضاء بين الكواكب المليئة بالروبوتات والوحوش والأشرار، فقط احزم حقائبك واربط حزام الأمان فأنت مسافر خارج المجرة.

5- MADDEN NFL 19:

أحدث ألعاب كرة القدم الأمريكية هنا على “إكس بوكس”، تجلب هذه اللعبة إليك المزيد من الواقعية في الملعب، والحركات المهارية الجديدة، التي ستجعل رحلتك داخل الملعب أكثر متعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية