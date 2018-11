بالفيديو.. طائرة معلقة في الهواء تثير الحيرة

انتشر فيديو غريب يُظهر طائرة مدنية ضخمة معلقة في الهواء دون حركة، ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق بعض المتابعين على الفيديو بأن سائقي السيارات شاهدوا ظاهرة غريبة من نوعها بالقرب من مطار العاصمة موسكو “فنوكوفا”، حيث شاهدوا طائرة مدنية معلقة بالهواء دون أية حركة تذكر.

من جهته علق المطار على الظاهرة الغريبة مازحاً:

“لا نعرف ماذا يحدث بالجو، نحن مسؤولون فقط عن الطائرات التي على الأرض”.

