بحضور أكثر من 4000 زائر اختتام «مهرجان التذوق» في بنغازي

اختتمت في مدينة بنغازي فاعليات مهرجان التذوق بحضور أكثر من 4000 زائر، وبمشاركة شركات غذائية وشركات العصائر الطبيعية، والحلويات والشوكولاتة، والمقاهي، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة.

وكان المهرجان هو الأول من نوعة في ليبيا وكانت هناك مشاركة من خارج ليبيا، كما تنافست فيه الشركات الغذائية والمطاعم والمقاهي في عرض منتجاتها، وسط أجواء تتخللتها الفرحة على الزائرين الذين تفقدوا إلى المهرجان لتذوق المأكولات التي قدمت والمأكولات الشعبية.

وقالت المسؤولة عن مهرجان التذوق مي بوشناف لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن «فكرة المهرجان جاءت للتعرف على أهم وأحداث انشطة المطاعم والمقاهي والشركات الغذائية، والغرض منه تنشيط حركة الاقتصاد والتشبيك بين الفئات المشاركة، مؤكدة بأن هذا ماتم فعلًا حيث عُقد اجتماع بين شركات ومصارف وأصحاب المشاريع الصغيرة».

وأوضحت بوشناف، أن فريق التنظيم هم «مجموعة من الشباب المحبين لمدينة بنغازي، التي عانت من ويلات الحروب على مدار السنوات الماضية، ونفضت غبار الحرب باعتبارها مدينة شعبها يُحب الحياة، مشيرة إلى جزء من العائدات تسلمتها الحملة الوردية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لدعم مرضى الأورام بمركز بنغازي الطبي».

وأضافت: «بالرغم من التحديات إلا أن المهرجان لاقى استحسان الحضور والمشاركين، وكان التنظيم جيدا والتأمين كذلك من الجهات المختصة، مؤكدة أنها ستنقل فكرة المهرجان إلى مدن ليبية أخرى، وأن يكون حدثا سنويا».

وقدمت المسؤولة عن مهرجان التذوق مي بوشناف «الشكر للرعاة والمشاركين والجهات العامة والمساندين للمهرجان واللجنة التنظيمية والإعلامية، وكل من ساهم في إنجاز هذا المهرجان» الذي وصفته بالرائع.

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