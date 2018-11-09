سامسونغ تكشف عن “الهاتف المُنتظر”

كشفت شركة “سامسونغ” خلال مؤتمر خاص بمُطوّري الهواتف الذكية عن جهازها الذكي القابل للطّي بالاعتماد على تقنية “إنفينيتي فليكس”.

وخلال المؤتمر أخرج المتحدّث باسم الشركة الجهاز من جيبه ليبدو على شكل هاتف عادي بشاشة خارجية، وعند فتحه يتحوّل إلى جهاز لوحي”تابلت” بشاشة داخلية، ليعود مرة أخرى إلى شكل الهاتف بعد طيّ شاشتيه إلى الداخل والخارج.

وأشار المتحدث إلى عزم “سامسونغ” البدء بتطوير شاشات بتقنية “إنفينيتي فليكس” القابلة للطي خلال الأشهر القادمة من دون تحديد الوقت الذي سيتوفر فيه الهاتف الجديد في الأسواق وسعره.

ولم يقم المتحدث باسم “سامسونغ” بإظهار الهاتف بشكل واضح لتعمد الشركة تعتيم الإضاءة أثناء الكشف عنه لكي لا تظهر الأزرار وتفاصيل التصميم.

وبلغ قياس شاشة الهاتف الخارجية عند طويها 4.58 إنشا بنمط عرض 21:9 وهو نمط غير مناسب لعرض الفيديوهات وفقا لمعايير 16:9 الموجودة حاليا، وعند فتح الهاتف يبلغ قياس شاشته الداخلية 7.3 إنشا ويتحوّل نمط العرض فيه إلى 4.2:3.

وتشير التوقعات إلى اعتماد هاتف “سامسونغ” القابل للطي على نظام أندرويد، لاسيما بعد أن أعلنت شركة غوغل عن توافق نظام التشغيل الخاص بها مع الأجهزة القابلة للطي.

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