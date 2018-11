لأول مرة.. إنسان آلي يُذيع نشرة إخبارية

بات التطور العلمي يهدد المذيعين من البشر، بعدما طرحت الصين مذيعاً إخبارياً، الأول من نوعه في العالم، يعمل بالذكاء الاصطناعي.

هذا التطور العلمي الكبير، استفادت منه وكالة الأنباء “شينخوا” الصينية هذا الأسبوع، عبر تقديمها للقارئ الآلي “كيو هاو”، الذي ظهر على الشاشة وهو لا يختلف تماما عن البشر، من حيث ارتدائه لربطة عنق حمراء اللون وبدلة، فضلا عن تعبيرات وجهه الطبيعية تماما، فكان يرفع حاجبيه قليلا وتغمض عيناه أثناء إلقاء نشرة الأخبار، التي حبست أنفاس المشاهدين.

وعرّف “كيو هاو” نفسه للمشاهدين في أول ظهور له، بأنه سيظل مرافقاً لهم طيلة أيام السنة، وليس خلال 24 ساعة فقط، من أجل إطلاعهم على كل جديد يحدث حول العالم، من دون كلل أو تعب.

كما وفرت وكالة “شينخوا” الإخبارية مقدم نشرات آلي باللغة الإنجليزية، الذي أكد للمشاهدين بقوله:

“أن تطوير صناعة الإعلام يتطلب الابتكار المستمر والتكامل العميق مع التقنيات المتقدمة الدولية… وإنني أتطلع إلى تقديم تجارب إخبارية جديدة لكم”.

وتابع المقدم الآلي:

“طالما أنني مزود بنص مكتوب، فإنه لا هناك ما يمنعني من التحدث كمذيع للأخبار”.

وتم تطوير قارئ نشرات الأخبار الآلي، من قبل “شينخوا” بالتعاون مع محرك البحث الصيني “سوغو”، ليصبح قادرا تماما على محاكاة الصوت وحركات الوجه والإيماءات البشرية، من أجل تقديم “صورة نابضة بالحياة بدلا من الروبوت البارد”، وفقا لبيان من “شينخوا”.

وتسعى وكالة “شينخوا” للاهتمام بشكل جاد مع فكرة الاعتماد كليا على قارئي نشرات الأخبار الصناعيين، خاصة وسط خضوع مقدمي الأخبار في الصين لاختبارات قبول حادة ومراقبة صارمة من قبل الوكالة.

وانتشر فيديو أول مذيع آلي بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، والذي أثار إعجاب عدد كبير منهم.

وقال أحد المشاهدين حول الفيديو:

“مرعب حقاً”.

وقال آخر:

“يسبب رعشة في جسدي كلما شاهدته”.

