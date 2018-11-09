وزارة الصحة تدرس إمكانية تسديد 30% من ديون المصحات الخاصة

أكد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة فوزي أونيس أن الوزارة ستسدد 30% من ديون المصحات الخاصة المستحقة على وزارة الصحة.

وأوضح أونيس، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، أن الأولوية في تسديد المطالبات المالية للمصحات التي لم تتوقف عن استقبال المواطنين الذين يعالجون على نفقة الدولة طيلة المدة الماضية.

وأشار أونيس إلى أن عملية سداد الديون ستكون بعد التدقيق في المعاملات المالية وتكليفات العلاج وأذونات الصرف وتحويل صورة من أعمال اللجنة لهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق قد أطلقت برنامج توطين العلاج بالداخل في عدد من المدن الليبية؛ لتجنيب الدولة المزيد من الأموال.

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