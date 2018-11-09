تصميم لعبة استثنائية يكلف مئات الملايين

وصلت قيمة تكلفة إنتاج لعبة Red Dead Redemption 2 إلى ما لا يقل عن 170 مليون دولار أمريكي خلال 8 سنوات ونصف السنة من العمل.

وقال المحلل مايكل باتشر، أن اللعبة التي أنتجت بأعلى مستوى من الدقة والوضوح والجودة التفاصيل العميقة، عمل عليها 200 موظف لمدة 8.5 سنة، حيث كان يتقاضى الموظف 100 ألف دولار في السنة الواحدة، الأمر الذي يؤكد الحد الأدنى للملبغ المطروح في الأعلى، بالرغم من عدم وجود تصريح من شركة Rockstar المصممة لهذه اللعبة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الرقم المطروح لا يعتبر التكلفة كاملة، إذ يوجد عوامل أخرى تضاف إلى قيمة التكلفة ممثلة بالنفقات التسويقية والتكاليف الخاصة بالتحديثات التقنية.

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