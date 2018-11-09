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بنغازي تحتفل بيوم “الفيزياء الطبية”

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفيزياء الطبية في مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية الهواري، تحت شعار “الفيزياء الطبية لفائدة المريض” حيث استهدفت كل المهتمين بالفيزياء الطبية والأشعة واستخدامها

وقد شارك مركز بنغازي الطبي وقسم الفيزياء في كلية العلوم جامعة بنغازي في هذه الاحتفالية، وتحت رعاية وإشراف شركة الصدى للمستلزمات والمعدات الطبية

وصرّح رئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي بمركز بنغازي الطبي “مفتاح الجهاني” أن اليوم العالمي للفيزياء الطبية هو احتفال في جميع إنحاء العالم، بحسب ما نشرته صفحة المركز الطبي بنغازي على مواقع التواصل الاجتماعي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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