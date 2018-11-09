بنغازي تحتفل بيوم “الفيزياء الطبية”

أقيمت احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفيزياء الطبية في مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية الهواري، تحت شعار “الفيزياء الطبية لفائدة المريض” حيث استهدفت كل المهتمين بالفيزياء الطبية والأشعة واستخدامها

وقد شارك مركز بنغازي الطبي وقسم الفيزياء في كلية العلوم جامعة بنغازي في هذه الاحتفالية، وتحت رعاية وإشراف شركة الصدى للمستلزمات والمعدات الطبية

وصرّح رئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي بمركز بنغازي الطبي “مفتاح الجهاني” أن اليوم العالمي للفيزياء الطبية هو احتفال في جميع إنحاء العالم، بحسب ما نشرته صفحة المركز الطبي بنغازي على مواقع التواصل الاجتماعي

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