لحظات قاسية.. هؤلاء النجوم عانوا مرارة فقدان الأبناء

الحديث عن الأوقات الصعبة والمؤلمة في حياة المشاهير بقدر اتساعها تحمل ألمًا وغصة تداويها الأيام، إلا أن هناك لحظات بعينها يكون حجم الألم أضعافا وربما لا يقدر على تحمله بشر، خاصة إذا كان المصاب في فلذات أكبادهم.

في السطور التالية نرصد لحظات قاسية ودّع خلالها مشاهير الوطن العربي أبناءهم المتوفين بكلمات مؤثرة ملؤها الحنين والحسرة:

1- أيمن زيدان:

نعى الفنان السوري أيمن زيدان، نجله “نوار” خلال حوار تليفزيوني حل ضيفا عليه بـ5 كلمات لم يقدر على زيادتها، فاكتفى بقوله: “أكثر حد بيشبهني ذهب وراح”.

2- هاني شاكر:

تحدث الفنان المصري هاني شاكر عن ابنته الراحلة دينا، قائلًا بصوت حزين: “مبتفارقنيش لحظة وعارف إنها حاسة بينا ومامتها ووالدها وأخوها، ربنا يجمعنا بيها على خير في الجنة يارب”.

3- جعفر محمد:

ودع الإعلامي الكويتي جعفر محمد، نجله “عمر” في أول مرة يظهر فيها على الشاشة بعد الحادث الذي راح ضحيته نجله قائلًا: “خلال 10 سنوات هي مدة عملي بالتلفزيون، لم أعلم عدد من يشاهدني من وراء هذه الشاشة، لكن اليوم أقف وأنا على يقين أن مشاهديني باتوا ناقصين واحدًا”، في إشارة منه إلى الفقيد.

4- داني بسترس:

لم تستطع الممثلة اللبنانية داني بسترس تحمّل حادث موت ابنها الوحيد غرقًا، فكان ردها أن أقدمت على الانتحار بإطلاق رصاصة على رأسها، وهذه القصة التي قدمت النجمة اللبنانية إليسا في كليب “عكس اللي شايفينها”.

5- رشوان توفيق:

روى الفنان المصري رشوان توفيق، القصة التي سبقت وفاة نجله “توفيق” خلال ظهوره على إحدى شاشات التلفاز قائلًا: “كنا عائدين من الحج بعد رحلة شاقة فلم يكن الأمر كما هو الآن، وتعرض توفيق إلى مرض شديد وذهب للمستشفى وبعدها توفي إلى رحمة الله”.

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