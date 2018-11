تحديث جديد في واتس آب يُتيح للمستخدمين تجاهل المحادثات الجماعية

يقوم المطورون في شركة “واتس آب” بجهد كبير لإطلاق ميزة جديدة تمنح المستخدمين حق تجاهل المحادثات الجماعية بشكل نهائي.

حيث يمكن الآن تجاهل الدردشات الجماعية من خلال تفعيل خيار “Mute”، ما يعني حجب وصول الإشعارات عند ورود رسائل جديدة، في حين سيظهر إشعار يدل على عدم قراءة الرسالة على أيقونة تطبيق واتس آب.

ولكن تم رصد تحديث جديد من واتس آب مميز بخيار “وضع الإجازة”، الذي يتيح إمكانية تجاهل دردشات المجموعات نهائيا، مع عدم ظهور إشعار رسائل “غير مقروءة” داخل التطبيق أو على الأيقونة.

وبمجرد طرح تحديث واتس آب الجديد، ستحتاج إلى القيام بالبحث عن الدردشة الجماعية التي تريد “إسكاتها” واكتمها، ومن ثم يمكنك أرشفتها لتختفي تماما من التطبيق.

وباستخدام الميزة الجديدة، ستتمكن من تفعيل “وضع الإجازة” في هذه المرحلة، ولن تظهر أية رسائل جديدة في واتس آب، إلا في حال كنت ترغب في قراءة رسائل المجموعة مرة أخرى.

