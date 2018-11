احذفها فورًا.. هذه التطبيقات تسرق معلوماتك البنكية!

الإنترنت عالم مفتوح، وكما رأينا في فضيحة “فيسبوك” الأخيرة، فإن اختراق بياناتك يتم خلال طرفة عين، ولكن هل توقعت أن تكون التطبيقات في قائمة مفضلات هاتفك سببًا في التلصص على حساباتك البنكية وغيرها من معلوماتك الخاصة؟

خبراء الأمن السيبراني، كشفوا مؤخرًا عن قائمة طويلة من التطبيقات الضارة التي يمكنها سرقة بياناتك المصرفية التي يتم تثبيتها بواسطة عشرات الآلاف من المستخدمين لنظام تشغيل “أندرويد” على الهواتف المحمولة.

وتقول شركة “Tech ESET” المتخصصة في الأمن التكنولوجي، إن جميع التطبيقات أزالها متجر جوجل “Google Play” في الوقت الحالي، ولكن سيحتاج المستخدمين إلى حذفها يدويًا من هواتفهم.

وأكد الخبراء، أن هذه التطبيقات الشيطانية تتنكر في صورة تطبيقات لتعزيز سرعة جهازك وتخليصه من الفيروسات، أو كتطبيقات للمساعدة في إدارة عمل البطارية، وتطبيقات الأبراج، ولكنها في الواقع وظيفتها القرصنة.

لوكاس ستيفانكو الخبير من “ESET”، أوضح أن هذه التطبيقات يمكنها التسلل وإرسال رسائل نصية وتوجيهها على هيئة “SMS”، بل تثبيت تطبيقات أخرى على الجهاز المُخترق.

وتشمل القائمة التالية على التطبيقات التي يجب عليك حذفها فورًا من هاتفك:

– Power Manager

-Astro Plus

– Master Cleaner – CPU Booster

– Master Clean – Power Booster

– Super Boost Cleaner

– Super Fast Cleaner

– Daily Horoscope For All Zodiac Signs

– Phone Booster – Clean Master

– Speed Cleaner – CPU Cooler

– Ultra Phone Booster

– Free Daily Horoscope 2019

– Free Daily Horoscope Plus – Astrology Online

– Phone Power Booster

– Ultra Cleaner – Power Boost

– Master Cleaner – CPU Booster

– Daily Horoscope – Astrological Forecast

– Speed Cleaner – CPU Cooler

– Horoscope 2018

– Meu Horóscopo

– Master Clean – Power Booster

– Boost Your Phone

– Phone Cleaner – Booster, Optimizer

– Clean Master Pro Booster 2018

– Clean Master – Booster Pro

– BoostFX.Android cleaner

– Daily Horoscope

– Personal Horoscope

وفقًا لـ”ESET”، من الممكن إصلاح مشكلاتك ببساطة عن طريق إلغاء تثبيت التطبيقات، ويمكنك إجراء ذلك من خلال التوجه إلى إعدادات ثم عام ثم مدير التطبيقات ثم إزالة ما تريد، ومع ذلك إذا تم اختراق أي خدمات، فستحتاج إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بك على هذه الحسابات أيضًا.

