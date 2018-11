هونداي تدخل المنافسة من أوسع أبوابها على فئة بيك آب!

كشفت مصادر مقربة من شركة هيونداي أن الشركة عازمة على طرح سيارات بيك آب مميزة معدلة عن مركبات Creta الشهيرة.

حيث أن سيارات يمكن أن نلاحظ أن Creta الشهيرة أتت بتصميم عصري في غاية الأناقة، وبمقصورة تتسع لشخصين، وعجلات رياضية كبيرة بمقاس 20 إنش.

وبالرغم من أن هيونداي لم تصرح عن المواصفات التقنية لهذه المركبة، إلا أن الشائعات تشير إلى أن “Creta STC” ستأتي بنظام دفع رباعي، ونوعين من المحركات بسعة 2.0 و2.6 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

هذا وستزود هذه المركبة بأحدث أنظمة القيادة والأمان التي ستضمن عدم انزلاقها أو اصطدامها مع المركبات الأخرى على السرعات العالية.

