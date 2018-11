«ناسا» تضع حداً للجدل حول نظرية الأرض المسطحة

كثر الجدل وتشعب حول نظرية الأرض المسطحة بين مؤيد ومعارض، حتى أصدرت ناسا مقطع فيديو جديد التقطه أحد أقمارها الاصطناعية، يثبت كروية الأرض.

والتُقط الفيديو المذهل بواسطة كاميرا مثبته على متن “مرصد مناخ الفضاء العميق” الذي يعرف اختصارا باسم “DSCOVR”، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOCO)، والذي يراقب الأرض على مسافة حوالي مليون ميل (1609344 كلم) باتجاه الشمس.

وهذه المسافة تعني أن الكاميرا يمكن أن تراقب الأرض بأكملها من شروق الشمس إلى غروبها.

وتلتقط الكاميرا المسماة “EPIC” ما معدله صورة واحدة كل ساعة خلال الصيف، وصورة واحدة كل ساعتين خلال فصل الشتاء.

وقال ألكساندر مارشاك، نائب مدير المشروع في البعثة:

“بالنظر إلى ميزة EPAC الخاصة والملاحظات المتكررة، نحن قادرون على مراقبة الجزء النهاري من الدورة اليومية للعديد من الظواهر”.

