سامسونج ستطلق هاتفها القابل للطي في مارس، بعد إطلاقها هاتف جالاكسي S10

كشفت سامسونج عن جهازها القابل للطي، في مؤتمرها للمطورين الأسبوع الماضي، لكنها لم تعلن تفاصيل كثيرة حوله أو سعره، أو حتى موعد إطلاق الجهاز رسميًّا، واكتفت بالقول إنه سيظهر في النصف الأول من العام المقبل.

لكن كما هي العادة مع الأجهزة الجديدة، فإن التسريبات تكون مستمرة حتى موعد إطلاقها.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة Yonhap الإخبارية من كوريا الجنوبية، أن هاتف سامسونج جالاكسي F القابل للطي سيُطرح في مارس العام القادم حاملًا معه تقنية الجيل الخامس 5G، لكنه سيأتي بعد الكشف عن نسخة من هاتف جالاكسي S10 الذي سيكون أول هاتف بتقنية الجيل الخامس من سامسونج وربما جميع الهواتف الذكية.

وذكر تقرير الوكالة الكورية أن سعر الهاتف القابل للطي لم يُحدد بشكل نهائي من الشركة، لكنه سيصل إلى نحو 1,770$، وذلك بسبب النسخ المحدودة التي ترغب الشركة في بيعها خلال 2019.

المصدر: عالم التقنية

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