مبيعات ضخمة لـ”علي بابا” في “عيد العُزاب”

حققت شركة “علي بابا” الصينية، مبيعات قدرها 10 مليارات في أول ساعة فقط من يوم التسوق في الصين المعروف بـ”عيد العُزاب”، والذي صادف، الأحد.

وأطلقت “علي بابا” يوم “عيد العُزاب” في العام 2009، عندما وجدت أن هناك خللا في مبيعات شهر نوفمبر من كل سنة، وحثت فيه كل شخص أن يهدي نفسه شيئا، وذلك من خلال شراء وتبادل الهدايا عبر الإنترنت لتنشيط التجارة الإلكترونية، لتكون فكرة لتحقيق الأرباح أكثر من كونها اجتماعية.

وحققت “علي بابا” بهذا العيد في 2009 أرباحا فيه بقيمة 70 مليون دولار، ثم بدأت تصعد تدريجيا إلى أن وصلت إلى 27 مليار دولار في عام 2018، بزيادة بلغت نحو 21 في المئة، مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت مبيعاته نحو 24 مليار دولار.

واليوم أصبح أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، إذ تشارك فيه نحو 180 علامة تجارية من 27 مشاركا فقط، منذ 2009.

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