مؤسسة برنيق تحتفل بإصدرات جديدة لمؤلفين ليبيين

تعتزم مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام إقامة احتفالية توقيع عدد من الإصدارات الجديدة، يوم الاربعاء القادم، الصادرة عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع المصرية لمؤلفين ليبيين.

وتأتي هذه الإصدارات على النحو الآتي:

1 – العالم ذبابة حطت على أنفها – مجموعة قصصية للكاتبة د.رحاب شنيب

2 – حلم تعثر – نصوص للكاتبة الفنانة سعاد خليل.

3 – الاخراج “مدارس ومناهج” – إعداد وترجمة وتحرير سعاد خليل.

4 – رسائل الفردوس – رواية للكاتب معتز بن حميد.

5 – المران – مسرحية للكاتب معتز بن حميد.

وتتضمن الاحتفالية قراءات لعدد من الادباء والمثقفين حول هذه الاصدارات، والتي ستقام بمقر صحيفة برنيق بحي سيدي حسين بالحسابات العسكرية بمدينة بنغازي.

وأعلنت المكتبة العربية للنشر والتوزيع أن كافة إصداراتها ومنشوراتها ستكون متوفرة للقراء في ليبيا من خلال دار البيان للنشر والتوزيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية