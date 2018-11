أكتشاف سمكة جديدة تحتوي على نسبة قياسية من الأحماض الدهنية

كشف علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية ومعهد الفيزياء الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا عن سمكة تحتوى على نسبة قياسية من الأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا-3.

حيث علّق رئيس قسم النظم البحرية والبرية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، ميخائيل غلاديشيف على الاكتشاف قائلاً:

“لقد اكتشفنا، من خلال التركيز على الكائنات الحية في بحيرات منطقة القطب الشمالي، أن مستوى أحماض أوميغا-3 في سمكة boganid char يصل إلى 33 ملغم في الغرام الواحد، ما يجعلها بطل العالم في فائدتها للإنسان، وأن نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأنسجة العضلية لسمك السردين تصل إلى 26 ملغم في الغرام الواحد من الكتلة الحيوية”.

وأضاف غلاديشيف:

“نأمل أن تغيّر نتائج دراستنا العادات الغذائية للمواطنين نحو الأفضل، حيث يكفي تناول 30 غرام من هذه السمكة التي تعيش في شمال إقليم كراسنويارسك، لتغطية حاجة الإنسان اليومية من هذه الأحماض الدهنية المفيدة”.

هذا وتعيش سمكة boganid char في منطقة القطب الشمالي في سيبريا، وتُعد الأسماك والمأكولات البحرية المصدر الرئيس لحصول الإنسان على الأحماض الدهنية غير المشبعة أوميغا-3، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يقل عن غرام واحد من هذه الأحماض يوميا، من أجل تخفيض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

