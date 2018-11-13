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زوجة السراج في صورة مع زوجة نتنياهو وزوج رئيس وزراء لكسمبورغ‎

13 نوفمبر، 2018
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

لم تتردد “نادية رفعت” زوجة رئيس المجلس الرئاسي الليبي “فائز السراج” في التقاط صورة تذكارية مع زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي سارة نتنياهو، و “زوج” رئيس وزراء لوكسمبورغ “المثلي” غوتييه ديستنيه.

وظهرت “رفعت” في صورة جماعية مع عدد من زوجات رؤساء العالم، من بينهم ميلنيا ترمب زوجة الرئيس الأمريكي وبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، وسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي أثناء لقائهن على هامش الاحتفالية التي أقيمت الأحد في باريس بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

كما ظهر في الصورة كازافييه بيتل “زوج” رئيس وزراء لوكسمبورغ “المثلي” غوتييه ديستنيه الذي سبق وأن أثار الجدل والإحراج بظهوره مع زوجات رؤساء دول غربية ترفض”زواج المثليين” في عدة مناسبات.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزوجته في مراسم إحياء الذكرى المئوية بتوقيع هدنة انتهاء الحرب العالمية الأولى والتي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور اكثر 70 من رؤساء دول وحكومات العالم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ما الغرابه في ذلك. لان مجهول الاصل الملعون السراج عميل للموساد و اري انه جاسوس مثل ايلي كوهين في سوريا لان كل افعاله لا تخدم ليبيا و لا الشعب الليبي و ما تمسك الاوربيين به الا دليلا علي انه فعلا عميل

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  • مانقص الاانت يامراة الحمار اديري تطبيع مع اليهود ياجاهلة الحق مش فيك الحق في الحمار اللي متزوجتيه.

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    • كل النساء في الصوره رشيقات على مستوى عالي الا مراة الحمار رايحه تقول فقمه من ماكلة الرشده والقديد . بري ثقفي نفسك حتى شوي وتعلمي شوية برتوكول .

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  • هما الان في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وأكن في نفس الوقت في حرب مع شعوبهم ، شعوبهم الرافضة للحروب والتي تدفع اموالها وعرق عملها لهولاء المترفين الذين قتلوا الشعوب ولم يحترموا آراءهم ، با امتصوا دماءهم وثرواثهم وأفسدوا حياتهم بين ابناءهم ، فلا يمكن ان تستقيم الحياة بحكومة أفراد ياكلون ويتمتعون هم وابناءهم باموال ليست من حقهم ، حتى الشعب الفرنسي المتعلم والعامل لم يقبلوا بما يحدث لهم وهذه نتيجة الديمقراطية الكاذبة على الشعوب بالتصويت الزائف والدساتير الوضعية التي كتبوها بأنفسهم ولم ينزل الله بها من سلطان ، فمهما تلمعت الصور فالحقيقة هي الواضحة .

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