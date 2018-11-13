زوجة السراج في صورة مع زوجة نتنياهو وزوج رئيس وزراء لكسمبورغ‎

لم تتردد “نادية رفعت” زوجة رئيس المجلس الرئاسي الليبي “فائز السراج” في التقاط صورة تذكارية مع زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي سارة نتنياهو، و “زوج” رئيس وزراء لوكسمبورغ “المثلي” غوتييه ديستنيه.

وظهرت “رفعت” في صورة جماعية مع عدد من زوجات رؤساء العالم، من بينهم ميلنيا ترمب زوجة الرئيس الأمريكي وبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي، وسارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي أثناء لقائهن على هامش الاحتفالية التي أقيمت الأحد في باريس بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.

كما ظهر في الصورة كازافييه بيتل “زوج” رئيس وزراء لوكسمبورغ “المثلي” غوتييه ديستنيه الذي سبق وأن أثار الجدل والإحراج بظهوره مع زوجات رؤساء دول غربية ترفض”زواج المثليين” في عدة مناسبات.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وزوجته في مراسم إحياء الذكرى المئوية بتوقيع هدنة انتهاء الحرب العالمية الأولى والتي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور اكثر 70 من رؤساء دول وحكومات العالم.

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