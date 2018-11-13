4 نصائح ليدين ناعمتين في الشتاء.. تجنبي الماء الساخن

اليد من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض لعوامل تغير الطقس وخاصة في فصل الشتاء، الذي تصاب خلاله بالجفاف والتشقق، ولذا نقدم اليوم 4 نصائح لتجنب تأذي بشرة يديك بسهولة في الشتاء:
-الترطيب قبل النوم:
عليكِ ترطيب يداكِ يوميًا وخاصة قبل النوم للاستفادة من فترة النوم، وذلك من خلال اعتماد الكريمات المرطبة لليدين، أو تطبيق الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
– مقشرات البشرة:
بحلول فصل الشتاء حافظي على تقشير يديك من خلال اعتماد المقشرات الخاصة ببشرتك، والتي تناسب طبيعتها، فهذا يخلصها من خلايا الجلد الميت ويحافظ على ترطيبها.
– ارتداء القفازات:
حاولي ارتداء قفازات عند الخروج من المنزل وذلك لحماية بشرتك من عوامل الطقس البارد، التي تؤثر على بشرة اليدين وتصيبها بالتشقق والجفاف.
– تجنب الماء الساخن:
تجنبي استخدام الماء الساخن عند غسل يديك أو عند الاستحمام، لأن هذا يزيد من تشققات الجلد، واستبدلي الماء الساخن بالبارد أو الفاتر.
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