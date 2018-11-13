4 نصائح ليدين ناعمتين في الشتاء.. تجنبي الماء الساخن

اليد من أكثر أجزاء الجسم التي تتعرض لعوامل تغير الطقس وخاصة في فصل الشتاء، الذي تصاب خلاله بالجفاف والتشقق، ولذا نقدم اليوم 4 نصائح لتجنب تأذي بشرة يديك بسهولة في الشتاء:

-الترطيب قبل النوم:

عليكِ ترطيب يداكِ يوميًا وخاصة قبل النوم للاستفادة من فترة النوم، وذلك من خلال اعتماد الكريمات المرطبة لليدين، أو تطبيق الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

– مقشرات البشرة:

بحلول فصل الشتاء حافظي على تقشير يديك من خلال اعتماد المقشرات الخاصة ببشرتك، والتي تناسب طبيعتها، فهذا يخلصها من خلايا الجلد الميت ويحافظ على ترطيبها.

– ارتداء القفازات:

حاولي ارتداء قفازات عند الخروج من المنزل وذلك لحماية بشرتك من عوامل الطقس البارد، التي تؤثر على بشرة اليدين وتصيبها بالتشقق والجفاف.

– تجنب الماء الساخن:

تجنبي استخدام الماء الساخن عند غسل يديك أو عند الاستحمام، لأن هذا يزيد من تشققات الجلد، واستبدلي الماء الساخن بالبارد أو الفاتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية