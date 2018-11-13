5 خطوات فعالة لكسب رضا العملاء..  هل جربت حيلة “خبز الزرافة”؟

إرضاء العميل أحد أهم أسباب نجاح أي مشروع تجاري، ولكي يتحقق هذا عليك أولاً أن تعرف السبب الأول وراء سخطهم، وأغلب الظن هو شعور العميل بأنه لا يحصل على الاهتمام المطلوب، والدليل أن العديد من التقارير تتناول قصصا سلبية عن خدمة العملاء المقدمة من بعض الشركات.

وإذا كنت ترغب أن تكون مميزًا؛ فأنت بحاجة إلى هذه الطرق السحرية لضمان رضا عملائك وولائهم وبالتالي نجاح منتجك:

1- الرد سريعًا:

هو أحد العوامل المهمة للغاية في خدمة العملاء، حيث أصدرت شركة “ستل سيرفس” تقريرًا، أوضحت فيه أن عدد ساعات الاستجابة التي ترضي العملاء هي 17 ساعة.

2- بناء علاقة مع العملاء:

نقاط سهلة يمكنها منحك التميز في خدمة العملاء، تذكر أسماء عملائك من المحادثات السابقة، دوَن ملاحظات تساعدك في بناء قناعة لديهم أنك تفكر في حل مشاكلهم، وتلبية طلباتهم طوال الوقت.

إليك دليل على نجاح هذه الخطوة البسيطة، شركة “ستارباكس” منحت كل عميل من عملائها مشروبًا مجانيًا عندما يمنحهم اسمه، ووصل إجمالي المشروبات المجانية آنذاك 350 ألف مشروب، وعلى ذلك حققت أرباحا شهرية قياسية.

3- أصلح أخطاءك:

عدم تحمل مسؤولية أخطاءك هي بداية اكتساب سمعة سيئة، إليك مثال على هذه الخطوة:

“طلب عميل من موقع التسوق الإلكتروني (أمازون) بلاي ستيشن جديد لابنه، وعند موعد التسليم لم يكن العميل في المنزل، فسلم رجل الشحن الطرد إلى أحد الجيران الذي تركه خارج بيت الرجل، ما أدى إلى اختفائه.

بأي حال اللوم لا يقع على أمازون، لكنها لجأت إلى حل من أجل سمعتها، حيث أرسلت (بلاي ستيشن) جديد في الوقت المناسب ولم تكلفه مصاريف الشحن”.

4- عناية زائدة خاصة:

فاجأت الصغيرة ذات الـ3 سنوات، ليلى روبنسون، إحدى المتاجر المعروفة في إنكلترا، بسؤالها: “لماذا يُدعى خبز النمر بـ(خبز النمر) وليس (خبز الزرافة)؟ فأجاب كريس كينغ، مدير خدمة عملاء المتجر: “أعتقد أن إعادة تسميته خبز الزرافة فكرة رائعة!”، وقد كان.

5- عميل مدى الحياة:

يقول الكاتب “بيت بلاكشو”: “عميل سعيد سيخبر 3 أصدقاء على الأقل عنك، أما العميل الغاضب سيخبر 3 آلاف شخص”، اجعل العميل سعيدًا بشتى الطرق حتى يسوق لك مجانا.

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