إكتشف 10 معلومات عن اليهودي الطرابلسي الذي إنضم الى الحكومة التونسية

أجرى تعديل وزاري على الحكومة التونسية ، كلف بموجبه اليهودي ريني الطرابلسي بوزارة السياحة ، ولكن من هو رينيه الطرابلسي

1) ينتمي الوزير الجديد الى أسرة يهودية عريقة في جزيرة جربة تعود جذورها الى طرابلس ، ووالده هو بيريز الطرابلسي المشرف على كنيس الغريبة الشهير الذي يزوره آلاف من يهود العالم في شهر إبريل من كل عام

2) الطرابلسي من مواليد 14ديسمبر 1962 في الحارة الكبيرة بجزيرة جربة

3) زاول دراسته في المدرسة الإبتدائية بالجزيرة ثم في معهدها التقني حتى بلغ الباكالوريا ( الثانوية العامة ) سنة 1985، وقد كان متميزا في اللغة العربية (من بين الثلاثة الأوائل) وكان يشارك في تحرير مجلة المعهد ولم تكن فرنسيته في تلك السنوات جيّدة، ،

4) كان لاعب كرة قدم في جمعية جربة إلى غاية صنف الأواسط

5) وهو يقول : « عشت مثل أي شاب تونسي تلك السنوات الصعبة من حكم ( الرئيس الأسبق الحبيب ) بورقيبة حيث كان الغموض يلف المستقبل مما عجّل بسفري إلى فرنسا حيث درست قليلا ثم عملت في عالم التجارة »

6) في العام 1990 تزوج وهو في الثامنة والعشرين من عمري لأرزق بسبعة أبناء هم مفردات عالمي حيث الفرحة والطمأنينة ودفء العائلة ، واليوم له بنتان متزوجتان وهو جد

7)أما عن دخوله المجال السياحي فيقول « لم أكن أخطط لدخول عالم السياحة ولم تدر الفكرة بخلدي أصلا غير أن المنذر الزنايدي وزير السياحة الأسبق هو من شجعني على خوض المغامرة وفتح لي كل الأبواب الممكنة وقدمني للفاعلين في مجال السياحة والفندقة فأنشأت وكالة أسفار سنة 1999 وفي العام الموالي تمكنت من جلب 10 الاف سائح لزيارة «الغريبة» ، أقاموا أسبوعا كاملا بيننا ، من بينهم ثلاثة آلاف سائح «إسرائيلي» من أصول تونسية تجولوا بين عدة مدن تونسية طيلة عشرة أيام ،ولا يمكنني أن أنسى حادثة الإعتداء الإرهابي على الكنيس في ابريل 2002 ، أي قبل 20 يوما من إحتفالات الغريبة ، حيث ورغم حساسية الموقف فقد دعوت 70 من اصدقائي ومعارفي من يهود من فرنسا لزيارة جربة وكان فيليب سوقان (الرئيس الأسبق للجمعية الوطنية الفرنسية ) من ابرز الشخصيات الحاضرة في تلك الظروف الصعبة »

8)نفى روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي الجديد أن يكون حاملا للجنسية الإسرائيلية ، ليفند بذلك ما تردد على بعض المواقع الأجنبية ،مشيرا الى أنه تونسي قبل أن يكون يهوديا ،

وأبرز الطرابلسي أن بعض الإتهامات الموجهة إليه بالتطبيع مع تل أبيب خطيرة ولا تحتاج إلى الرد عليها ، معتبرا إقتراح تعيينه خطوة جريئة وشجاعة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد

9)أثار ترشيح رينيه الطرابلسي لحقيبة السياحة احتجاج ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية شبهات علاقاته مع إسرائيل خاصة وأنه صاحب وكالة أسفار تشرف بالخصوص على تنظيم رحلات اليهود إلى كنيس الغريبة بجزيرة جربة وأعلن النائب بالبرلمان ياسين العياري، عزمه الطعن في ترشيح الطرابلسي أمام المحاكم، قائلًا على حسابه على فيسبوك “ليس لأنه يهودي فتلك أمور تخصه، بل لتضارب المصالح: وزير السياحة المقترح، يملك وكالات أسفار، وهذا أمر يخصنا”.

10) الطرابلسي هو أول وزير تونسي ينتمي الى الجالية اليهودية منذ 60 عاما ، وقد سبقه وزيران يهوديان في أول حكومة بعد إستقلال البلاد في العام 1956 ، وفي العالم 2012 تلقى حكومة النهضة لتولي حقيبة السياحة ، ثم تكررت الدعوة في العام 2014 من قبل رئيس حكومة الكفاءات المستقلة مهدي جمعة

وقال الطرابلسي « قصة الديانة تأتي في المرتبة الثانية لأني حين ولدت، ولدت تونسيا وبعد سبعة أيام تمّ ختاني لأصبح يهوديا بشكل رسمي ، وبقدر إفتخاري بديني فأنا لا أتردد في التصريح بأني ولدت تونسيا وسأظل كذلك».

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