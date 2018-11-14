إكتشف 20 معلومة عن الشاعر و الاعلامي أحمد النويري

1) هو احمد محمد النويري من مواليد 1937 بمنطقة العسة ، غربي ليبيا ويعد من أشهر الكتاب و الأدباء و الفنانين الشعبين و الذين قدموا أعمالهم الفنية و الأدبية

2) حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية (الإجازة المتخصصة) كما أحضر رسالة دكتوراه في المأثورات الشعبية زكاها كل من:

· د / علي برهانة

· د / محمد القشاط

· د / شعبان العبيدي

3) ظهر في المجال الإعلامي منذ العام 1960 وتعرف عليه الليبيون من خلال بر امج هذه الإذاعة المرئية والمسموعة

4) من بيم هذه الأعمال التي قدمها على سبيل المثال سباعية اجتماعية بعنوان (بنت شيخ النجع) ومسلسل إذاعي في ثلاثين حلقة بعنوان (أولاد هلال) ،ورباعية اجتماعية عادات وتقاليد، واعد وقدم برنامج (حديث الناس)75حلقة حتى الآن من سنة 2008_2009.

5) اشرف على تقديم برنامج الأدب الشعبي لمدة ست سنوات ،و كتب برنامج ميعاد الشيخ خليفة (ثلاثون حلقة) ،وقدم برنامج مختارات من الشعر الشعبي .

6) كتب ملحمة أبو زيد الهلالي في ثلاثين حلقة. ، قدم برنامج فنون الشعب في الإذاعة المرئية سنة 1970 ف وحتى 1986 و اعد برنامج صاحب كلام في فترات مختلفة.

7) كتب برنامج مرزوق في السوق في الإذاعة المسموعة، و قدم واعد برنامج قال صاحب العقل في شهر رمضان برنامج يومي في ثلاثين حلقة ولمدة أربعين سنة.

8 ) كتب مئات الأغاني و الأناشيد في خلال حياته الفنية كما كتب ملحمة شعرية بعنوان(ياوادي زين) تقع في 612بيت من الشعر الشعبي.

9) كان من مؤسسي فرقة الفنون الشعبية سنة1963، وما بين 1959 و1963 كان عضو لجنة الفنون في الحركة الكشفية.

10) في سنة 1964ف تقلد منصب رئيس قسم الفنون الشعبية بإدارة الفنون والثقافة وكان عضو اللجنة العليا لرعاية الفنون والآداب.

11) شارك في سنة 1972 في حلقة دراسية حول برامج التلفزيون في براغ.

12) كان عضو لجنة الآداب و الفنون الشعبية المشتركة بين مصر و ليبيا سنة 1972ف (الوحدة الاندماجية).

13 ) في سنة 1963ف شارك كعضو في الوفد الليبي المشارك في الملتقى العربي لدراسة المأثورات الشعبية أقامته الجامعة العربية بتونس وفي سنة 1973ف عين مديرا للفنون الشعبية ،وفي 1975ف كان رئيس الوفد الليبي في الندوة الشعبية المقامة بتونسكما شارك في ندوة المأثورات الشعبية في الرباط.

14) عمل مشرفا عاما ورئيسا لجميع اللجان التي نظمت جميع مهرجانات الشعر الشعبي التي أقيمة في ليبيا من سنة1972ف وحتى سنة 1980ف.

15) قام بمسح ميداني لكثير من المأثورات والأمثال الشعبية قدمها ضمن برنامجه الشهير « قال صاحب القعل »

16) كتب في العديد الصحف والمجلات الليبية مقالات في تخصصه وكتبت عنه الصحف المجلات ،و استضافته الفضائيات بالإذاعات في برامج متنوعة للحديث حول الموروث والشعر الشعبي وفي مناسبات وطنية.

17 ) لديه 10 مؤلفات في التراث والشعر الشعبي :لهيب المعركة/غلا خدوجة/ الثورة الثورة /من تراث الشعب/دائرة المعارف الليبية/من الذاكرة الشعبية/المأثورات الشعبية في ليبيا/قصيدة وقصة دائرة المعارف الشعبية والمسميات الليبية/واثنان مخطوطان.

18) قام بمسح ميداني للمأثورات الشعبية القولية ضم ساعات طويلة عندما كان رئيس قطاع الفنون الشعبية بالهيئة العامة للمسرح.

19) عين مديرا للثقافة (فرع المنطقة الغربية) بالمؤسسة العامة للثقافة 2009

20 ) كرم في عيد العلم الأول سنة 1970 في مجال الشعر الشعبي،و نال وسام الريادة في المأثورات الشعبية سنة1993 ،و تحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الأدب والفنون سنة2009

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