آبل تحذر من مشكلة خطيرة في هواتف آيفون إكس

حذّرت شركة آبل الأمريكية عملاءها مستخدمي طرز آيفون إكس المختلفة بأنهم ربما يواجهون مشاكل في اللمس نتيجة عطل في أحد مكوّنات الشاشة.

وقالت الشركة على موقعها الرسمي: “هذا يعني أن الشاشة، أو جزءاً منها، لا يستجيب أو يستجيب بشكل متقطّع للمس”، ومن المحتمل أن “تستجيب الشاشة حتى دون لمسها”.

والغريب أن آبل استبعدت كلامها المعتاد الذي ينصّ على أن “نسبة صغيرة” من الأجهزة ستتأثر بالمشكلة، وهو التعبير الذي استخدمته بشكل كافٍ في الماضي عند تعاملها مع المشاكل التي واجهت أجهزتها، وآخرها المشكلة المستمرة للوحة مفاتيح “ماكبوك باترفلاي” سيئة السمعة، وفقاً لموقع “فوربس”.

والخبر السارّ هنا هو أنه من السهل إلى حدٍّ ما رصد المشكلة، فإذا كان هاتفك الآيفون إكس متأثّراً بها فإن “آبل أو أحد مزوّدي خدمة آبل المعتمدين سيستبدل الشاشة في الأجهزة المؤهّلة مجاناً”، وإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد دفعت بالفعل مقابل إصلاح هذه المشكلة فأنت مؤهّل الآن لاسترداد ما دفعته.

لكن آبل تحذّر مالكي آيفون إكس بأنه “إذا كان آيفون إكس الخاص بك به أي ضرر يعيق القدرة على إكمال الإصلاح، مثل شاشة متصدّعة، فإنه يجب إصلاح الضرر قبل إتمام الخدمة. وفي بعض الحالات قد يترتّب على ذلك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافي”.

وينوه موقع “فوربس” بأهمية التحذير الأخير بقوله إن إصلاح آيفون يكلف مبلغاً باهظاً من المال، وما قد تعتبره أنت ضرراً غير ذي أهمية قد ترى آبل أنه بحاجة إلى استبدال، لذا ربما لن ترغب في إرسال هاتفك إن كان واقعاً في خانة الشك تلك حتى لا تتحمّل تكاليف إضافية.

وفي الوقت ذاته فإن آبل ستحدّث هاتفك إلى آخر إصدار من نظام التشغيل (آي أو إس) قبل تسليمه إليك. وربما لن يعجب هذا الأمر المتمسّكين بالإصدار آي أو إس 10 ما دامت توجد بعض الثغرات والعيوب في الإصدار (آي أو إس 12) لكن تجنُّب التحديث ليس مبرّراً كافياً كي يمنعك من إصلاح خلل اللمس في شاشة الهاتف.

وأكثر ما يلفت الانتباه، وفقاً لموقع “فوربس”، هو أن تحذير آبل الأخير يعني أن العيوب الخطيرة في المعتاد قد أثّرت الآن في هواتف آيفون إكس، وآيفون 8، وآيفون 7، وآيفون 6، وهذا السجلّ لن يساعد في دفع مبيعات هواتف آبل الجديدة، خاصة أنها أعلنت أنها ستتوقّف عن الإبلاغ عن عدد مبيعاتها. المصدر/ الخليج اونلاين