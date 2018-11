اكتشاف سر الطائر النادر الذي حير العلماء

عثر العلماء على أغرب طير على الإطلاق في ولاية بنسلفانيا، وهو طير من أب وأم من جنس وفصيلة مختلفين تماما، أنتجا طيرا هجينا من ثلاثة أنواع.

وقال المؤلف الرئيسي للبحث والمساعد في مختبر “Cornell Lab of Ornithology”، ديفيد تويوز: “إنه طير نادر للغاية”، حيث أنه نتاج زاوج أنثى هجينة من طراز “Golden-winged/Blue-winged Warbler”، وتسمى أيضا “Warbler Brewster’s”، بذكر من نوع “Chestnut-sided Warbler”.

A wild and wacky family tree: a 3-species hybrid warbler from Pennsylvania, including parents from two different genera. We used plumage-associated genetic markers to predict what the hybrid's mother would have looked like!https://t.co/[email protected] @Dr_Scott_Taylor pic.twitter.com/bqzmmzn1P8

— David Toews (@davetoews) November 7, 2018

ولاحظ لويل بيركيت، وهو من العلماء المتخصصين في مجال الطيور في ولاية بنسلفانيا، لأول مرة الطائر الغريب في مايو 2018، ثم اتصل بالباحثين في مختبر “Cornell Lab” لعلم الأحياء التطوري، ليخبرهم بالمفاجأة.

وساعد وجود الصور التي التقطها بيركيت ومقاطع الفيديو على البحث عن هذه الفصيلة النادرة، وقد أعلن فريق البحث في غضون أسبوع عن إيجادهم الطائر مرة أخرى وقاموا بأخذ عينة من الدم والقياسات.

وبعد التحاليل والدراسات، تلقى بيركيت رسالة نصية تفيد بأن هذا الطائر من فصيلة جديدة بالفعل، وجاء مفتاح تحديد هوية الطائر الثلاثي الهجين من التحليلات الجينية.

ويقول فريق البحث إن عملية التهجين شائعة بين الطيور من فصيلة “Golden-winged” و”Blue-winged Warblers”، وقد كان هذا مصدر قلق كبير للعلماء خاصة فيما يتعلق بأنواع “Blue-winged Warblers” التي انخفضت أعدادها بشكل كبير في بعض المناطق.

ولكن لم يتم تسجيل عملية التهجين على الإطلاق بين “Blue-winged Warblers” وفصيلة ” Chestnut-sided Warblers”.

وقد يحدث هذا النوع من التهجين النادر في كثير من الأحيان عند تضاؤل أعداد “Golden-winged Warblers”.

ومن المنتظر أن يقوم العلماء بالمزيد من المراقبة والدراسة لمعرفة ما قد يحمله المستقبل لهذا الطائر النادر.

