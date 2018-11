العثور على بقايا مدينة مفقودة سكنها أسرى حرب طروادة

جاء في بيان صادر عن الوزارة، أن الحفريات التي جرت في الفترة من سبتمبر إلى أوائل أكتوبر، في منطقة Peleponnese الجنوبية، كشفت “دليلا على وجود المدينة القديمة” تينيا (Tenea)، المذكورة في النصوص القديمة.

وتضمنت الاكتشافات: الجدران والطين والأرضيات الرخامية للمباني، بالإضافة إلى الفخار المنزلي وأكثر من 200 قطعة نقدية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أواخر العصر الروماني.

Archaeologists find remains of lost city of Tenea first settled by prisoners who survived the #TrojanWar. #Greece 's culture ministry said that archaeologists have located the first tangible remains of a lost city that the ancient Greeks believed was first settled by Trojan# pic.twitter.com/JSvjS9px9X

كما عُثر على جرة فخارية تحتوي على بقايا جنينين بشريين وسط أساسات أحد المباني. وأثار هذا الاكتشاف غير العادي الكثير من الحيرة، لأن الإغريق القدماء دفنوا موتاهم في مقابر منتظمة خارج أسوار المدينة.

وقالت عالمة الآثار الرائدة، يلينا كورك، التي تقوم بالتنقيب في المنطقة منذ عام 2013، إن عملية الحفر شملت المقابر الغنية المحيطة بمدينة “تينيا” حتى هذا العام.

واستمرت أعمال الحفر في المقابر، الواقعة بالقرب من قرية Hiliomodi الحديثة على بعد 100 كم جنوب غرب أثينا.

واكتشف علماء الآثار 9 مدافن هناك هذا العام، حيث عثروا على الذهب والنحاس والعقيق والمجوهرات والفخار والقطع النقدية.

وحتى الآن، لم يُعرف الكثير عن “تينيا”، باستثناء الإشارات القديمة إلى الارتباط المرموق مع Troy، حيث شكل مواطنوها الجزء الأكبر من المستعمرين اليونانيين، الذين أسسوا مدينة Syracuse في صقلية.

وقالت كورك إنه ينبغي الاستمرار في الحفريات خلال السنوات القادمة.

