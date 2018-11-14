بتهمة نشر الشائعات.. الصين تعاقب 10 آلاف حساب على مواقع التواصل

سعياً للقضاء على الأنشطة غير المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت الصين حملة تهدف للتصدي لنشر الشائعات أو نشر المعلومات الإباحية.

وقالت مصلحة الفضاء السيبراني الصينية اليوم الأربعاء إن أكثر من 9800 من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيقات مثل “ويتشات” و”ويبو” ومواقع بوابات الأخبار مثل “توتياو”، عوقبت في الحملة التي بدأت منذ 20 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الانتهاكات شملت الافتراء على شخصيات مشهورة، وتشويه صورة الأمة، ونشر الشائعات والمعلومات المثيرة والبذيئة والإباحية، وابتزاز الشركات المرتبطة بوسائل الإعلام.

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