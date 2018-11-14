شركة مازدا ستسحب 640 ألف سيارة حول العالم

تعتزم شركة مازدا سحب نحو 640 ألف سيارة حول العالم خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفق ما كشفته مصادر مطلعة بشركة مازدا اليابانية.

وبحسب موقع قناة “روسيا اليوم” بالعربية فإن الشركة اليابانية اكتشفت خللًا في نوابض الصمامات بمحركاتها، ما يؤدي إلى إبطاء عمل المحركات أو توقفها المفاجئ عن العمل. فاتخذت قرارها بسحب هذه السيارات من الأسواق.

ومن المتوقع أن يشمل الاستدعاء قرابة 230 ألف سيارة لنماذج من طراز مازدا CX-5 كانت مخصصة للسوق الياباني، بالإضافة إلى نحو 410 آلاف سيارة أخرى في أسواق أخرى حول العالم.

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