دراجات طائرة لشرطة الإمارات

تسعى شرطة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواطبة التطور التكنولوجي بتزويد أفراها بـ”دراجات طائرة” Hoverbike S3 2019، الروسية الصنع.

وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية أن طاقمين من أفراد الشرطة يتدربان على قيادة الدراجات التجريبية، والتي يبلغ ثمنها 150 ألف دولار.

وتستهدف الشرطة استخدام هذا النوع المتطور من وسائل النقل في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتسعى دولة الإمارات إلى تدريب 40 فردا آخرين من الشرطة، في حال نجاح التجربة.

وأوضح خالد المرزوقي، مدير قسم الشؤون الإدارية في شرطة دبي، أن الشرطة تأمل باستخدم الدراجات الطائرة بحلول عام 2020.

يُذكر أن الإمارات وقعت عقد توريد الدراجات الطائرة مع روسيا في عام 2017.

وتعمل على إنتاجها شركة “Hoversurf”، المملوكة لرجل الأعمال الروسي ألكسندر أتامانوف.

وقد صنعت الدراجة من ألياف الكربون الخفيفة الوزن، وزودت بـ4 محركات كهربائية دوارة. وتتمكن الدراجة من التحليق على ارتفاع 5 أمتار فوق سطح الأرض والتحرك في جميع الاتجاهات.

