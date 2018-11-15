بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشهد المغرب إطلاق أسرع قطار في أفريقيا اليوم الخميس.

وتبلغ استثمارات القطار الذي أطلق عليه اسم “البُراق” نحو ملياري يورو، وسيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة، وبإمكانه أن يقطع تلك المسافة خلال 2.10 ساعة عوضاً من 5 ساعات حالياً.

وبدأ المغرب قبل سنوات بناء السكك الحديدية الخاصة بمشروع الخط السككي فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة المطلة على أوروبا عبر مضيق جبل طارق.

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