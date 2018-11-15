نسيت كلمة مرورك على “آيفون”؟‎ هكذا يمكنك استعادتها في 6 خطوات

من منا لم ينس رمز مروره إلى الهاتف؟ فالأرقام أو الأحرف السرية التي كتبتها يداك لحماية خصوصيتك، صارت الآن تمثل جدارًا عازلاً بينك وبين معلوماتك الخاصة، حتمًا يؤرقك هذا الموقف الذي وقعت فيه مرارًا خاصة مستخدمي “آيفون”، ولكن الأمر يمكن علاجه بسهولة؛ فقط انتبه جيدًا للإرشادات التالية.

في هذه الحالة يمكنك أن تمحو جميع بيانات هاتفك، وعندها سيحذف رمز الأمان الذي سبق وأدخلته، وإذا كنت قد سبق لك مزامنة هاتفك بأي حساب على “iCloud” أو “iTunes” فيمكنك بسهولة استعادتها، ولكن في حالة لم يكن الأمر كذلك فستفقدها إلى الأبد.

قد يبدو هذا غريباً بعض الشيء، لكنه منطقي من منظور أمني، فإذا تمت سرقة جهاز “iPhone” الخاص بك، بالطبع لا تريد أن يكون من السهل على السارق تجاوز رمز المرور والوصول إلى بياناتك، وفيما يلي 3 طرق لمسح بيانات هاتفك :

أولاً: عن طريق iCloud

إذا كنت تُفعّل خاصية “Find My iPhone” على هاتفك، فيمكنك بسهولة أن تمسح جميع بياناتك عن طريقها، ويمكنك أن تستخدم هذا الخيار أيضًا إذا لم يكن لديك إمكانية للوصول للهاتف أيضًا.

ثانيًا: عن طريق iTunes

تتيح لك خاصية “iTunes” مزامنة هاتفك مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهو ما يضمن وجود جميع بياناتك التي على هاتفك على جهاز الكمبيوتر في حال ضياعها.

ثالثًا: وضع الاسترداد أو Recovery Mode

هذا هو خيارك الوحيد إذا لم تكن قد قمت بمزامنة هاتفك مع أي من “iTunes” أو “iCloud”، وفي هذه الحالة لن يتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك، وستفقد ما على هاتفك، ولكنك ستتمكن من استخدام هاتفك مرة أخرى.

ماذا بعد محو بيانات هاتفك؟

بغض النظر عن الاختيار من الخطوات السابقة، فسينتهي بك الأمر مع هاتفك في الحالة التي أخرجته فيها من علبته لأول مرة، والآن لديك 3 خيارات للخطوة التالية:

– إعداد آيفون من الصفر:

حدد هذا الخيار إذا كنت تريد بدء تشغيل هاتفك من البداية تمامًا.

– الاستعادة من النسخة الاحتياطية :

ستستخدم ذلك إذا كان لديك نسخة احتياطية سواء على “iTunes” أو “iCloud” وتريد إعادتها إلى هاتفك.

-إعادة تنزيل المحتوى :

حتى إذا لم يكن لديك نسخة احتياطية، يمكنك فعليًا إعادة تنزيل أي شيء اشتريته من “iTunes”و”App Stores” و”iBooks” إلى جهازك.

في النهاية، تتيح هواتف “آيفون” لك، إجراءات قوية من أجل أمن هاتفك، ولكنها سيئة إذا نسيت رموز المرور الخاصة بك، ولكن على أي حال لا تدع رمز المرور المنسي يمنعك الآن من استخدام هاتفك، فقط يجب الآن أن تتأكد من استخدامك كلمات مرور من السهل عليك تذكرها، ولكن ليس من السهل توقعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية