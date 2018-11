السينما مرشدك السياحي.. سحر الشرق بعيون مخرجي “هوليوود”

السينما هي فن عرض جمال الصورة، وكثيرًا ما برع مخرجو هوليوود في بلورة المناطق السياحية العربية بعدسات كاميراتهم وإظهار “سحر الشرق” في أبهى صوره للعرض على شاشات السينما الأمريكية، وفيما يلي أبرز الأماكن السياحية العربية في عيون مخرجي هوليوود:

– Cairo Time

تدور أحداثه حول قصة حب امرأة أمريكية ورجل مصري، وقدّم الفيلم عرضًا رائعًا لجمال مدينة القاهرة بمآذنها ومساجدها وأحيائها القديمة، التي كانت تبهر بطلة الفيلم التي أتت إلى الشرق الأوسط لتقابل في الأساس زوجها الذي يعمل في السلك الدبلوماسي، ولكنها وقعت في حب صديقه، الذي أخذها في جولات برائحة البخور وسط شوارع خان الخليلي، وأهرامات الجيزة، والعديد من الأماكن السياحية المصرية.

– فيلم keeping up with the joneses

في إطار من المغامرة والكوميديا تدور جزء من أحداث الفيلم في مقهى حازم في الرباط بالمغرب، وهو الجزء الأخير، حيث يتم جمع شمل العائلتين –أبطال العمل- في النهاية في المدينة التاريخية بطرقاتها القديمة، ويعرض المخرج لنا أجواء المقاهي العربية والأرجيلة، في لمحة مميزة للشرق في عيون السائح الأوروبي.

– بابل babel

الفيلم الحائز على جائزة أوسكار من بطولة النجم الأمريكي براد بيت، جزء من أحداثه تدور في المغرب حيث اصطحب بطل الفيلم زوجته في رحلة استجمام وسط الحياة العربية والخيام والجلسات البدوية الشهيرة، وهي الأماكن التي تشتهر بها المغرب، حيث الأجواء العربية القديمة والتي يقبل عليها قلب الغريب، وتضفي جوًا من المغامرة المميز على أي رحلة.

– جريمة على نهر النيل Death on the Nile:

فيلم غموض تم إنتاجه في سنة 1978، وتدور أحداث الفيلم خلال رحلة بحرية فاخرة عبر نهر النيل على متن سفينة ركاب فخمة، جاءوا إلى مصر لزيارة آثارها الخالدة، واستغل المخرج “جون غيلرمين” قصة الفيلم في عرض مشاهد ممتعة للسياحة النيلية صعوداً عبر الوادي، حيث أظهر على جانبي النهر المعابد الفرعونية القديمة، وهي ذاتها المشاهد الخلابة التي يشاهدها السياح الآن عبر انتقالهم في سفن “ذهبيات” تسير بهم صعوداً في النيل، حيث يتم التوقف في المدن المهمة على النهر مثل الأقصر وأسوان وجزيرة فيلة.

– المهمة المستحيلة

الفيلم الأمريكي إنتاج عام 2011، هو الجزء الرابع من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة بطولة توم كروز، وقد عرض الفيلم لقطات مميزة لمدينة دبي، وخاصة برج خليفة الذي تسلقه بطل الفيلم، بالطبع لا يخفى على أحد جمال برج خليفة، فهو مقصد العديد من السياح من أجل التقاط الصور من طوابقه المرتفعة، ومقصد للمغامرين الذين يقومون بتسلقه والتصوير من أعلى طوابقه الشاهقة.

