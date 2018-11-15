الوطني لأمراض السكري يسجل حالات جديدة في اليوم العالمي للمرض

أعلن المركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء بطرابلس، الخميس، أن فرقه سجلت في طرابلس حالات جديدة مصابة بالسكري خلال جولتها داخل عدد من الجهات العامة في اليوم العالمي لمرض السكري.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في صفحتها الرسمية، إن 5 فرق طبية تابعة للمركز سجلت إصابة حالات جديدة من فئات عمرية مختلفة بمرض السكري، مشيرة إلى أن كل فريق تمكن من قياس السكر والضغط والطول والوزن لأكثر من 100 شخص داخل 3 مدارس للتعليم الثانوي والإعدادي، وأحد فروع مصرف الجمهورية، ومقر بلدية عين زارة.

وذكرت الوزارة أن الفرق وجهت الدعوة للحالات المؤكد إصابتها والمشتبه بها للتسجيل في المركز وإجراء بعض الكشوف الطبية.

يذكر أن الـ 14 من نوفمبر من كل عام يوافق اليوم العالمي لمرضى السكري.

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