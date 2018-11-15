HMD  تعلن عن هاتف نوكيا ببطارية تدوم 21 يوم

أعلنت الشركة الفنلندية HMD Global عن هاتف نوكيا 106 والذي يتسم بالبساطة ويركز على عملية الاتصال الخلوي بشكل أساسي.

يتميز الهاتف ببطارية تمكث 15.7 ساعة في الوضع النشط و21.9 يوم في وضع الاستعداد وفقاً لورقة المواصفات الملحقة، أما في حالة استخدامه كجهاز راديو تستطيع البطارية أن تعمل بشكل جيد أيضاً تصل لـ 36 ساعة.

ويزن الهاتف 70 جراماً وتبلغ سعة بطاريته 800 ملي أمبير ويملك منفذ شحن مايكرو USB، ويعمل بنظام نوكيا البرمجي الخاص بهواتفها المحمولة، ويتوفر في السوق اليوم بلونين وهما الأزرق القاني والرمادي الفاتح ويتبع سعره المنطقة التي يباع فيها.

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