مارك يمنع استخدام هواتف “آيفون” في مكاتب فيسبوك

أصدر مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ قراراً يقضي بمنع المسؤولين في شركة فيسبوك من استخدام هواتف آيفون داخل مباني الشركة بحسب ما ذكر موقع نيويورك تايمز.

ووفقاً لتسريبات فإن “قرار زوكربيرغ جاء نتيجة غضبه من الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك، والذي علق على عمل فيسبوك، واتهمها بانتهاك سياسات الخصوصية، وتسريب بيانات المستخدمين، وأنّ شركته أكثر مسؤولية في ما يتعلق بخصوصية العملاء”.

يذكر أن فيسبوك اعترفت منذ مدة باختراق ملايين الحسابات على موقعها، وأكدت أنّها عالجت الثغرة البرمجية التي تسببت بالاختراق، وعملت على إعادة ضبط رموز الوصول لـ 50 مليون حساب.

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